Malgioglio opinionista anche in Spagna. Lo scontro con Violeta Mangrinan

ROMA – Cristiano Malgioglio, ospite di Superviventes, la versione spagnola dell’Isola dei Famosi, ha definito la sua amica Isabel Pantoja l’unica star del programma:

“Isabel è la vera diva perché ha avuto il coraggio di mostrarsi nel fango, senza trucco e con i capelli bianchi. Per me lei ha già vinto”, ha detto Malgioglio prima di scontrarsi duramente con Violeta Mangrinan, ex tronista di Mujeres y Hombres y viceversa che altro non è che la versione spagnola di Uomini e Donne. Violeta è diventata famosa anche in Italia per aver avuto un rapporto in diretta con Fabio Colloricchio.

“Isabel è una stella – ha sentenziato Malgioglio – In Italia ti si conosce solo per aver fatto una cosa davanti alla telecamera”.

Fonte: Superviventes.