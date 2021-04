Malika Ayane chi è, dove e quando è nata, età, malattia, fidanzato, figli, origini e vita privata

Chi è Malika Ayane, dove e quando è nata, età, malattia, fidanzato, figli, origini e vita privata della cantante. Malika Ayane infatti è tra gli ospiti della seconda puntata di Felicissima Sera, il programma di Pio e Amedeo in onda ogni venerdì in prima serata su Canale Cinque.

Dove e quando è nata, età e biografia di Malika Ayane

Malika Ayane è nata a Milano il 31 gennaio del 1984 da padre marocchino e da madre italiana e ha 37 anni di età. Il nome che porta è legato alle origini del padre – anche sua nonna si chiamava così – e significa regina. Inizia la sua attività nel 1995, all’età di 11 anni, entrando nel coro di voci bianche del Teatro alla Scala, nel quale resta fino al 2001 cantando spesso da solista, soprattutto brani di compositori moderni quali Gabriel Fauré (1998 nella Chiesa di San Marco a Milano), Benjamin Britten, Francis Poulenc, Bruno Zanolini e Ralph Vaughan Williams. Negli stessi anni Malika Ayane studia violoncello presso il Conservatorio di Milano.

Fidanzato, figli e vita privata di Malika Ayane

Nel 2005, a 21 anni, Malika Ayane ha una figlia, Mia, figlia avuta dal primo compagno. Nel 2009, la cantante inizia una relazione con il collega Cesare Cremonini, conclusasi nel 2010. Intraprende una nuova relazione con Federico Brugia, regista di spot pubblicitari e videoclip e già padre di due bambine, con il quale si sposa in segreto a Las Vegas nel giugno del 2011. Il matrimonio con Brugia viene celebrato in maniera ufficiale, con il rito civile, il 1º dicembre 2011 a Milano presso il Palazzo Reale. La coppia si separa nel 2016.

Oggi Malika Ayane, che ha calcato più volte il palco dell’Ariston, è attualmente legata al manager Claudio Fratini. Parlando del fidanzato, Malika Ayane ha affermato di stare bene con lui e ha specificato che, a suo avviso, se non si ha la fortuna di incontrare subito una persona con cui stare tutta la vita è “sacrosanto non accontentarsi”. Innamorati dal 2018, Malika Ayane e Claudio Fratini vivono tra Milano e Berlino.

Malika Ayane e la malattia

Nel 2019, pronunciandosi contro il body shaming che dilaga nel mondo dei social, Mallika Ayane ha affermato che le donne subiscono tantissime pressione relative al proprio corpo, specificando che, non appena appare più magra, viene subito indicata come malata. Cosa ovviamente non vera, visto che Malika AYane non ha alcuna malattia e più volte è intervenuta per smentire queste voci false.