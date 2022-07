Malika Ayane chi è, età, dove e quando è nata, origini, fidanzato, figli, vita privata, malattia, Instagram, biografia e carriera. La cantante Malika Ayane è ospite questa sera 19 luglio del programma Battiti Live. Il programma condotto da Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci è in onda su Italia 1 dalle 21.

Dove e quando è nata, età, origini, biografia di Malika Ayane

Malika Ayane è nata a Milano il 31 gennaio del 1984. Ha 38 anni. Nasce da padre marocchino e madre italiana. Il nome che porta è legato alle origini del padre e significa regina. Inizia la sua attività nel 1995, a 11 anni, entrando nel coro di voci bianche del Teatro alla Scala, nel quale resta fino al 2001 cantando spesso da solista, soprattutto brani di compositori come Gabriel Fauré, Benjamin Britten, Francis Poulenc, Bruno Zanolini e Ralph Vaughan Williams. Negli stessi anni studia violoncello presso il Conservatorio di Milano.

Fidanzato, figli, Instagram, malattia, vita privata di Malika Ayane

Nel 2005, a 21 anni, la cantante ha una figlia, Mia, avuta dal primo compagno. Nel 2009 inizia una relazione con il collega Cesare Cremonini, che si conclude nel 2010. Intraprende poi una nuova relazione con Federico Brugia, regista di spot pubblicitari e videoclip con il quale si sposa in segreto a Las Vegas nel 2011. La coppia si separa nel 2016.

Attualmente la cantante è legata al manager Claudio Fratini. Parlando del fidanzato, Malika Ayane ha affermato di stare bene con lui e ha specificato che, a suo avviso, se non si ha la fortuna di incontrare subito una persona con cui stare tutta la vita è “sacrosanto non accontentarsi”. Innamorati dal 2018, la cantante e Claudio Fratini vivono tra Milano e Berlino. Profilo Instagram: damalikessa.

Nel 2019, pronunciandosi contro il body shaming che dilaga nel mondo dei social, la cantante ha affermato che le donne subiscono tantissime pressione relative al proprio corpo, specificando che, non appena appare più magra, viene subito indicata come malata. Cosa ovviamente non vera, dato che la cantante non ha alcuna malattia e più volte è intervenuta per smentire queste voci false.

La carriera di Malika Ayane

Nel 2007 la cantante firma un contratto discografico con l’etichetta Sugar Music, pubblicando l’anno successivo il suo primo album. Ha partecipato cinque volte al Festival di Sanremo: la prima volta nella sezione Giovani nel 2009, la seconda nel 2010, vincendo il Premio della Critica “Mia Martini” e il Premio della Sala Stampa Radio e Tv nella categoria Artisti con la canzone Ricomincio da qui. Partecipa per la terza volta al Festival nel 2013 con il singolo E se poi, nel 2015 con Adesso e qui (nostalgico presente) e nel 2021 con Ti piaci così. Nel 2016 la cantante interpreta nei teatri italiani il ruolo da protagonista nel musical Evita. Durante la sua carriera, la cantante ha pubblicato sei album in studio. L’ultimo, uscito nel 2021, è Malifesto.

CLICCA CUI PER LA CARRIERA COMPLETA DI MALIKA AYANE