Chi è Malika Ayane: Malifesto, età, altezza, ex marito Federico Brugia, figli, vita privata, vero nome, biografia e carriera della cantante. La ex moglie di Federico Brugia sarà tra gli ospiti della puntata odierna di Verissimo. La trasmissione di Canale 5, condotta da Silvia Toffanin, andrà in onda dalle ore 16.00.

Dove e quando è nata, età, altezza, vero nome e biografia di Malika Ayane

La cantante è nata a Milano il 31 gennaio del 1984. Malika Ayane non è un nome d’arte, è il suo vero nome. Non sappiamo di preciso quanto sia alta. Alcuni parlano di 166 cm. In ogni caso, la sua altezza è di poco inferiore al metro e settanta.

Nel 2005, a 21 anni, Malika Ayane diventa madre di Mia, figlia avuta dal primo compagno. Nel 2009, la cantante inizia una relazione con il collega Cesare Cremonini, conclusasi nel 2010.

Intraprende una nuova relazione con Federico Brugia, regista di spot pubblicitari e videoclip e già padre di due bambine, con il quale si sposa in segreto a Las Vegas nel giugno del 2011. Il matrimonio con Brugia viene celebrato in maniera ufficiale, con il rito civile, il 1º dicembre 2011 a Milano presso il Palazzo Reale. La coppia si separa nel 2016.

Malifesto, l’ultimo successo di Malika Ayane oggi a Verissimo

Come detto, Malifesto è l’ultimo successo della cantante. Ne parlerà diffusamente nella puntata odierna di Verissimo. Silvia Toffanin è curiosa di conoscere ogni dettaglio sull’ultimo capolavoro della Ayane. Insomma, oggi si parlerà molto dei suoi prossimi progetti musicali.