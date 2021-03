Malore per Giovanni Ciacci, Adriana Volpe gli salva la vita: “Eravamo al telefono, ho chiamato io i soccorsi”. Quando un’amicizia, o una telefonata, ti salva o ti allunga la vita. Se Ciacci si fosse sentito male da solo in casa, forse non ce l’avrebbe fatta. E’ stato provvidenziale l’intervento, seppur a distanza, dell’amica Adriana Volpe.

Ciacci è guarito da poco tempo dal Covid 19. Doveva essere tra i partecipanti del reality show ‘L’Isola dei famosi’ ma la sua partecipazione è stata vietata categoricamente dal medico che lo ha visitato prima della partenza. Ciacci ha rimediato problemi importanti ai polmoni, quindi non è nelle condizioni di salute necessarie per partecipare all’Isola dei famosi.

“Adriana Volpe – ha raccontato Ciacci in un’intervista a ‘Nuovo’ – è stata la prima a intuire che qualcosa non andava in me. Qualche giorno fa sono svenuto mentre parlavamo al telefono. Adriana ha mandato i soccorsi. Le sarò sempre grato”.

