“Alberto crolla sui fili del tram”. La gaffe acrobatica sul maltempo è apparsa sugli schermi di Rai News 24. Il refuso è spuntato tra lanci di agenzia che in sovra impressione riportavano gli ultimi aggiornamenti sull’ondata di maltempo che ha investito Milano e il Nord Italia. Ma qualcosa non quadra.

Il riferimento è agli incidenti avvenuti questa mattina a Milano, in via Raffaello Sanzio. Ma non c’era nessun uomo di nome Alberto arrampicato sui fili del tram. Semplicemente era un albero, che è crollato sotto il peso della neve travolgendo la linea aerea dell’Atm e provocando l’interruzione della linea tramviaria Atm numero 16.

Una reazione a catena che poco dopo ha portato anche al crollo del palo reggifilo della via, all’altezza del civico 21, che ha travolto una passante.

La donna, di 49 anni, ha riportato un trauma cranico, ma sarebbe cosciente e non in pericolo di vita.