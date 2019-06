ROMA – La mamma di Marco Vannini ha scoperto che Franca Leosini intervisterà Antonio Ciontoli, accusato dell’omicidio del figlio. Intervenuta ai microfoni di Chi l’ha visto? condotto da Federica Sciarelli, la donna ha spiegato di esserci “rimasta molto male”: “Ciontoli non avrà mai il nostro perdono”.

Marco è morto nella casa della fidanzata Martina Ciontoli il 17 maggio 2015, ucciso da un colpo di pistola. Le indagini proseguono e il caso Vannini continua ad attirare le attenzioni dei media. A scatenare la reazione di Marina, mamma di Vannini, anche la notizia che la Leosini intervisterà Antonio Ciontoli in due puntate speciali di Storie Maledette, che andranno in onda domenica 30 giugno e martedì 2 luglio.

La mamma di Vannini ha detto: “Ho saputo dalla televisione e dai giornali che durante la trasmissione di Franca Leosini verrà mandata in onda un’intervista a Ciontoli. Noi non siamo stati avvisati di questa intervista. Questa cosa mi ha fatto rimanere molto molto male perché, tra le altre cose, stiamo parlando del caso che riguarda mio figlio”.

E ha aggiunto: “Oltretutto ho letto che il Ciontoli chiede il perdono a me e a Valerio, mio marito: il perdono di che cosa? Deve capire che io e Valerio non lo perdoneremo mai. Non avrà mai il nostro perdono, mai. Lui deve capire che a noi, insieme con la sua famiglia, ci ha ucciso un figlio che aveva vent’anni e tanta voglia di vivere. Lui non gli ha dato l’opportunità di vivere”.

La donna ha poi concluso: “In quella casa c’era Marco, che è uscito morto, e loro cinque. Quel colpo non ha ucciso Marco. Loro cinque non hanno chiamato i soccorsi, loro hanno lasciato morire mio figlio e l’hanno lasciato agonizzare per quattro ore”. La Sciarelli ha commentato: “Per dovere di chiarezza, dobbiamo dire che noi di Chi l’ha visto? abbiamo sempre chiesto l’intervista ad Antonio Ciontoli. A noi, Antonio Ciontoli, l’intervista non l’ha mai concessa. Come si dice, fatevi una domanda e datevi una risposta…”. (Fonte Chi l’ha visto? )