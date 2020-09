Ospite di Storie Italiane c’è Mandi Mandi che dice di non avere più soldi e di non avere fissa dimora. Interviene Roberto Alessi: “Prendevi 800 euro a serata”.

“Ho cercato di riprendermi. Ci stavo riuscendo, ma poi è arrivato il covid. Avrei dovuto fare due film a giugno ma ora è tutto bloccato”. Marco Milani, in arte Mandi Mandi, parla a Storie Italiane. Ai microfoni di Eleonora Daniele, l’attore e comico racconta di problemi economici in corso.

“Sul pianeta Marco Milano c’è ancora tanta vita, ma io sono stato vittima di pregiudizi”, dichiara Mandi Mandi.

“Voglio pagare le tasse ma ho bisogno di lavorare”, spiega l’artista. “Ho ancora problemi con Equitalia, i miei commercialisti hanno sbagliato per anni la dichiarazione dei redditi. A loro arrivavano avvisi bonari ma non mi dicevano niente. E’ accaduto per molto tempo, fino a quando non ho accumulato una cifra esagerata e mi hanno pignorato casa”.

“Ho pagato tasse in più che poi non mi hanno rimborsato – prosegue – non mi hanno dato 19mila euro perché ho fatto richiesta troppo tardi. Non avrei dovuto pagare Irap, ad esempio, una tassa per dipendenti, perché non ne avevo, ma l’ho fatto per quattro anni, quindi ho fatto denuncia ma mi hanno risposto che erano passati 38 mesi, troppo tempo, e non avevo diritto al rimborso”.

Ma Roberto Alessi lo attacca

L’opinionista della trasmissione dice: “Sicuramente ha guadagnato molto perché ha lavorato molto, ma non voglio infierire con persona che è vittima della vita. Prendevi 800 euro in una serata, hai guadagnato tantissimo”. La risposta dell’attore non si fa attendere: “L’ho fatto: mi sono comprato due case, di cui una è stata pignorata. I frutti della mia disciplina sono andati ad Equitalia”.

Quindi Mandi Mandi conclude: “Ma non ho mai dormito per strada. Ci sono persone che mi sono state vicino ed è grazie a loro che ho avuto il tempo di potermi riprendere. Un comico deve avere la forza di far sorridere gli altri, se perdi questo perdi tutto. Io la sto ritrovando”. (Fonte Storie Italiane).