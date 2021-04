Chi è Leon dei Maneskin? C’è un quinto componente del gruppo di cui nessuno era a conoscenza? A scatenare i dubbi dei fan è stata la stessa band che, ospite del programma satirico Una pezza di Lundini, si è presentata con una insolita formazione. Non erano più quattro ma in cinque.

I Maneskin, così come li abbiamo conosciuti a X Factor prima e a Sanremo poi, sono ufficialmente formati da Damiano Davide, frontman e voce, Victoria de Angelis al basso, Ethan Torchio alla batteria e Thomas Raggi chitarrista.

Il misterioso Leon sarebbe quindi il secondo chitarrista della band. Ma è così? Vista la natura satirica del programma di cui erano ospiti è lecito dubitare.

Chi è Leon dei Maneskin

Sono bastati pochi minuti sul palco di Lundini per far schizzare il nome di Leon nei trending topic di Twitter. A presentarlo come secondo chitarrista della band è stato poi lo stesso frontman Damiano David.

Nel corso dell’intervista con Valerio Lundini, Leon si è limitato a dire: “Ci siamo conosciuti a scuola insieme nel 2016”.

Ma c’è di più: Leon appare anche in un selfie a cinque postato sul profilo Instagram ufficiale dei Maneskin. La didascalia, laconica, constata: This is Måneskin.

Lundini rincara la dose, pubblicando a sua volta una breve clip dell’intervista con la quale ringrazia “tutti e cinque i Maneskin per aver presenziato, con il loro roc, alla prima puntata della nuova stagione de #UnaPezzaDiLundini”. E tagga tutti e cinque compreso Leon il cui nickname è #leon_maneskin. Ma ha tutta l’aria di essere un profilo fake: non ci sono né foto né post e ha scarsi 346 follower.

I Maneskin e la satira di Valerio Lundini

Non è escluso, insomma, che si tratti di uno sketch ideato con lo stesso Lundini per attirare l’attenzione. Il conduttore è infatti noto per le sue gag e le sue interviste esilaranti su Raidue.

Nonostante i dubbi e un po’ di confusione però i fan sembrano averla presa bene: dopo la vittoria a sorpresa al Festival di Sanremo 2021, i Maneskin hanno visto aumentare la loro fanbase considerevolmente, raggiungendo 1,3 milioni di follower solo su Instagram.

Avranno bisogno di tutto il loro calore all’Eurovision Song Contest di Rotterdam, dove il prossimo 22 maggio rappresenteranno l’Italia.