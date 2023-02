Maneskin, chi sono i membri della band di successo

Se c’è una band che non smette di stupire per il successo raggiunto e che continua a spopolare, non può essere altro se non quella dei Maneskin. Da X Factor all’Eurovision, da Sanremo al successo internazionale: la band capitanata da Damiano David non sembra volersi fermare. Scopriamo la biografia, la carriera e la vita privata dei membri del gruppo.

Dove e quando sono nati, nomi, età, la biografia dei Maneskin

Sono tutti nati a Roma. Damiano David, il cantante, l’8 gennaio 1999 (24 anni). Victoria De Angelis, la bassista, è nata il 28 aprile 2000 (22 anni). Ethan Torchio, il batterista, è nato l’8 ottobre 2000 (22 anni). Thomas Raggi, il chitarrista, è nato il 18 gennaio 2001 (22 anni). Dopo una prima collaborazione tra il cantante Damiano David e la bassista Victoria De Angelis, nel novembre 2015, alcuni anni dopo il loro primo incontro, De Angelis ricontattò David con lo scopo di formare un gruppo; alla formazione si aggiunsero il chitarrista Thomas Raggi, amico di De Angelis dalle scuole medie musicali, e il batterista Ethan Torchio, aggregatosi tramite un annuncio pubblicato su un gruppo Facebook dalla stessa De Angelis.

Instagram, vita privata dei Maneskin

Damiano David ha frequentato il liceo linguistico Eugenio Montale, dove è stato bocciato due volte. Victoria De Angelis e Thomas Raggi erano compagni di scuola al liceo scientifico Kennedy. Ethan Torchio viveva con la famiglia in provincia di Frosinone, prima di raggiungere i Maneskin. Ma non si sa di più sulla sua vita scolastica.

Damiano è fidanzato con Giorgia Soleri, modella, attrice e influencer. Sappiamo che il chitarrista Thomas Raggi è legato a una ragazza di Bologna, Lavinia Albrizio. Per quanto riguarda la vita privata degli altri membri dela band, rimane il mistero legato esclusivamente al gossip e alle indiscrezioni. Non abbiamo informazioni sulla loro vita sentimentale. Il profilo Instagram della band conta oltre 6milioni di follower: maneskinofficial.

La carriera dei Maneskin

La band partecipa a X Factor nel 2017 classificandosi seconda. L’anno successivo esce il loro primo disco, Il ballo della vita, con tre singoli di successo come Torna a casa, Morirò da re e L’altra dimensione. Nel 2021 vincono al Festival di Sanremo con il brano Zitti e buoni. Grazie a questa vittoria la band si presenta all’Eurovision riuscendo a vincere la manifestazione. Il successo della band si allarga anche oltre l’Italia: nel 2021 pubblicano il singolo I Wanna Be Your Slave e nello stesso anno esce anche una versione realizzata insieme al cantante Iggy Pop; debuttano sulla televisione statunitense con un’esibizione al Tonight Show di Jimmy Fallon; hanno aperto un concerto dei Rolling Stones.

Nel 2021 esce il secondo album della band, Teatro d’ira – Vol. I e nel 2023 Rush!, il loro terzo disco. Tra i singoli più di successo della band ci sono Beggin’, Vent’anni, Mammamia e The Loneliest.

