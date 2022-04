Manila Nazzaro, chi è, dove e quando è nata, età, vita privata, il marito, i figli, la malattia

Manila Nazzaro è tra gli ospiti di Silvia Toffanin a Verissimo oggi, sabato 2 aprile. Vediamo di scoprire insieme qualcosa di più sulla carriera e la vita privata di questa conduttrice.

Dove e quando è nata, età: la biografia di Manila Nazzaro

Manila Nazzaro è una conduttrice televisiva e radiofonica, attrice teatrale ed ex modella italiana. E’ nata a Foggia il 10 ottobre del 1977, sotto il segno zodiacale della Bilancia. Ha dunque 45 anni di età.

Dopo aver frequentato l’istituto tecnico si è iscritta alla facoltà di Medicina e chirurgia dell’Università di Chieti, senza tuttavia terminare gli studi, per dedicarsi alla carriera artistica.

Dopo aver partecipato una prima volta nel 1996 a Miss Italia come Miss Puglia, nel 1999 viene proclamata vincitrice. Conquista anche il titolo di Miss Cinema.

In seguito è testimonial di diverse campagne pubblicitarie e telepromozioni e studia recitazione al Teatro Azione di Roma.

Dopo aver partecipato, tra il 2000 e il 2003, ad alcuni spettacoli teatrali, nel 2004-2005 è protagonista del musical Scanzonatissimo di Dino Verde, regia di Carlo Nistri.

Nel 2007 torna a recitare in teatro in Bed and Breakfast di Guido Polto e Claudia Poggiani, con Salvatore Marino. Tra il 2008 e il 2009 prende parte allo spettacolo del Bagaglino, Sex and Italy: una piccola storia d’Italia attraverso il sesso, come primadonna.

Nell’aprile 2009 è su Canale 5 con Bellissima – Cabaret anticrisi, programma del Bagaglino dal Salone Margherita.

Nel 2009 conduce insieme a Raffaello Tonon Miss Italia Channel.

Nel 2010 è una delle inviate della diciannovesima edizione de La partita del cuore, condotta da Fabrizio Frizzi e Milly Carlucci su Rai 1.

Nelle stagioni televisive 2014-2015 e 2015-2016 è una delle inviate del programma Mezzogiorno in famiglia, in onda su Rai 2.

Per lo stesso programma, nella stagione televisiva 2016-2017 diventa co-conduttrice in studio insieme a Massimiliano Ossini.

Manila Nazzaro e l’impegno in radio

Nel 2017 conduce su Radio Zeta lo spazio radiofonico Pane, amore e Zeta Weekend.

In seguito conduce insieme a Valeria Graci dal lunedì al venerdì la trasmissione Zeta a pois e il mercoledì e venerdì cura il #SocialCorner di RTL 102.5.

A settembre 2018 conduce lo spazio Pane, amore e Zeta e dal 2019 tutti i weekend conduce lo spazio Buongiorno Zeta sempre su Radio Zeta.

Il 6 settembre 2019 torna a Miss Italia nelle vesti di giurata in occasione dell’ottantesima edizione del corcorso, in onda su Rai 1, esperienza che ripeterà anche l’anno successivo per l’ottantunesima edizione.

I reality show

Nell’estate del 2020 partecipa con il compagno Lorenzo Amoruso all’ottava edizione di Temptation Island e, nel mese di agosto, insieme a Federico Quaranta e Laura Forgia, conduce in seconda serata su Rai 2 il programma E la chiamano estate.

A partire da settembre 2021 è una dei concorrenti della sesta edizione del Grande Fratello VIP, condotta da Alfonso Signorini.

Il marito, i figli, la malattia: la vita privata di Manila Nazzaro

Manila Nazzaro è stata sposata dal 2005 al 2017 con l’ex calciatore Francesco Cozza, dal quale ha avuto due figli.

Nel 2014 ha rivelato di essere affetta dal morbo di Basedow.

Attualmente è fidanzata con l’ex calciatore Lorenzo Amoruso.