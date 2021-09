Manila Nazzaro chi è, età, altezza, dove e quando è nata, Francesco Cozza, Lorenzo Amoruso, figli, vita privata, malattia, Miss Italia, Grande Fratello Vip, Instagram. La conduttrice ed ex modella Manila Nazzaro è tra i concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello Vip, in onda da questa sera 13 settembre. Il reality condotto da Alfonso Signorini è in onda su Canale 5 in prima serata il lunedì e il venerdì.

Dove e quando è nata, età, altezza, Instagram, biografia di Manila Nazzaro

Manila Nazzaro è nata a Foggia il 10 ottobre del 1977. Ha 43 anni. E’ alta 178 cm. Terminato il liceo si iscrive alla facoltà di medicina e chirurgia, senza però completare gli studi e decidendo di dedicarsi alla carriera di modella. Profilo Instagram: manilanazzaro.

Francesco Cozza, Lorenzo Amoruso, figli, malattia: vita privata di Manila Nazzaro

La Nazzaro, nel 2001, conosce il calciatore Francesco Cozza. Si sposano nel 2005 e hanno due figli, Francesco Pio e Nicolas. La coppia decide però di divorziare nel 2017. Nello stesso anno si lega all’ex calciatore Lorenzo Amoruso. La conduttrice, nel 2020, ha rivelato di aver perso un bambino che aspettava da Amoruso: “Per me e Lorenzo è stato l’anno della consapevolezza del nostro amore, ma che ha lasciato un dolore profondo quando qualche settimana fa abbiamo perso il nostro bimbo”.

Nel 2014 la conduttrice ha rivelato di essere affetta dal morbo di Basedow. “Sono stata operata, mi hanno asportato una ghiandola. Ho perso l’utilizzo di una corda vocale, i primi mesi sono stata completamente afona e pensavo che non sarei tornata a fare il mio lavoro”, ha dichiarato la Nazzaro.

Miss Italia, Grande Fratello Vip: la carriera di Manila Nazzaro

La Nazzaro partecipa per la prima volta al concorso di Miss Italia nel 1996. Al secondo tentativo, nel 1999, vince il concorso. Oltre a vincere il titolo nazionale, conquista anche il titolo di Miss Cinema e il secondo posto di Miss Eleganza. Inizia a studiare recitazione presso il Teatro Azione di Roma ed è testimonial di diverse campagne pubblicitarie e telepromozioni.

Tra il 2000 e il 2003 partecipa ad alcuni spettacoli teatrali, tra cui Casa di bambola, Tre sorelle e Antigone. Nel 2005 è la presentatrice della TV interattiva Music Box Italia e testimonial dell’Alitalia. Nel 2009 conduce Miss Italia Channel e l’anno successivo è una delle inviate della diciannovesima edizione de la Partita del cuore.

Nel 2021 partecipa come concorrente alla nuova edizione del Grande Fratello Vip.