Manila Nazzaro ha parlato, durante la sua avventura a Temptation Island, della rottura traumatica con l’ex marito Francesco Cozza.

Manila Nazzaro ha raccontato a Temptation Island della sua rottura con Francesco Cozza, ex calciatore e padre dei suoi due figli. L’argomento era stato trattato anche da Lorenzo Amoruso, attuale compagno dell’ex Miss Italia, il quale ha svelato che il motivo per cui ancora non hanno fatto il grande passo è perché lei non è divorziata dal suo ex.

La Nazzaro ha raccontato della fine del suo matrimonio ad un tentatore: “Ho avuto forti strascichi da questa rottura” ha ammesso, senza però esprimersi sulle motivazioni della loro rottura.

Una rottura che però fu trattata in diverse precedenti interviste della ex Miss Italia. Come nel 2019 a Storie Italiane, programma condotto da Eleonora Daniele. In quell’occasione Manila Nazzaro aveva svelato: “Non avrei mai creduto che raccontare il dolore sarebbe stato in qualche modo terapeutico. Io ho vissuto il matrimonio come l’hanno vissuto i miei genitori, io ci credevo fortemente, anche dopo la separazione. Per me è stato un vero e proprio lutto. Da parte del mio ex era basato su fondamenta diverse dalle mie. Non è stato un tradimento ma senza entrare nei dettagli i tradimenti possono essere di più generi e tipi”. (fonte TEMPTATION ISLAND)