Manuel Agnelli chi è, età, dove e quando è nato, Francesca Risi, figlia, vita privata, Afterhours, X Factor, dove vive, curiosità, biografia e carriera. Il cantautore e musicista Manuel Angelli è uno dei giudici della nuova edizione di X Factor. Il talent show è in onda da questa sera 16 settembre su Sky Uno e TV8 dalle 21:15.

Dove e quando è nato, età, biografia di Manuel Agnelli

Manuel Agnelli è nato a Milano il 13 marzo del 1966. Ha 55 anni. Cresce a Corbetta, in provincia di Milano e si diploma presso l’I.T.A.S. “G. Bonfantini” di Novara. La sua attività musicale inizia nel 1985, quando fonda il gruppo Afterhours con Lorenzo Olgiati (basso) e Roberto Girardi (batteria). Agnelli canta e suona la chitarra e in alcune occasioni suona anche il pianoforte.

Francesca Risi, figlia, dove vive, curiosità e vita privata di Manuel Agnelli

Agnelli è sposato con Francesca Risi. I due hanno una figlia di 16 anni, Emma. In un’intervista a Vanity Fair Agnelli ha raccontato: “In realtà, in famiglia il più normale sono io. Le strane sono mia figlia e la mia compagna”. Sua moglie è anche la sua personale style coach: prima dei concerti, infatti, è lei che cura il trucco e l’outfit del cantante. Agnelli vive con la famiglia ad Abbiategrasso, in provincia di Milano.

Dopo l’edizione 2018 di X Factor, Agnelli ha deciso di lasciare il suo posto da giurato. In un’interista per Rolling Stone ha spiegato: “Il motivo principale per cui ho lasciato è che vedevo ormai solo la parte televisiva e distorta di me. Non volevo diventare il “pupazzotto” del giudice cattivo, quello che schiaccia il bottone e dice la cattiveria”. Nel 2020, però, Agnelli ha deciso di tornare.

Afterhours, X Factor: la carriera di Manuel Agnelli

Con gli Afterhours Agnelli ha pubblicato 11 album. Il primo è All the Good Children Go to Hell, del 1988, che la rivista italiana Il Mucchio Selvaggio inserisce tra i dieci migliori dischi italiani degli anni ottanta. L’anno successivo fonda con altri musicisti l’etichetta discografica Vox Pop. Nel 2000 pubblica, con il duo Gli Agnelli Clementi, l’album Il meraviglioso Tubetto.

Nel 2016 Agnelli partecipa a X Factor come giudice e viene riconfermato fino al 2018. Nel 2018 presta la voce a Caravaggio nel film Caravaggio – L’anima e il sangue ed è protagonista e tra gli autori di Ossigeno, programma in onda su Rai3. Torna a X Factor nel 2020. Nel 2021 partecipa alla serata cover del Festival di Sanremo 2021 al fianco dei Måneskin.

