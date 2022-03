Manuel Bortuzzo chi è, età, dove è nato, fidanzata, vita privata, incidente, carriera e biografia

Chi è Manuel Bortuzzo: età, dove è nato, fidanzata, vita privata, incidente, carriera e biografia del nuotatore che oggi, 13 marzo, sarà ospite a Verissimo, il programma condotto da Silvia Toffanin su Canale 5.

Dove e quando è nato, età, incidente e biografia di Manuel Bortuzzo

Manuel Mateo Bortuzzo è nato a Trieste il 3 maggio 1999 (età 22 anni). E’ un nuotatore ed un personaggio televisivo italiano. Il 3 febbraio 2019 la sua vita è cambiata per sempre durante una serata in compagna della sua fidanzata. Il giovane estò coinvolto in una sparatoria a Piazza Eschilo nel quartiere Axa, tra Eur e Ostia, a Roma. Durante quei frangenti il nuotatore si trovava di fronte a un distributore automatico di un tabacchino assieme alla fidanzata, quando fu raggiunto da un colpo di pistola.

Fu confermato che l’agguato fosse figlio di uno scambio di persona ad opera di due ragazzi che si trovavano in un pub lì vicino quando scoppiò una rissa. I due avrebbero iniziato una caccia all’uomo con una calibro 38 confondendo Bortuzzo con l’uomo che stavano cercando.

Nel novembre del 2019, intervenendo a Che tempo che fa ospite di Fabio Fazio, ha confessato che potrebbe esserci ancora una speranza. “La lesione midollare non è completa. Una notizia pazzesca, come tutto quello che ho fatto in questi nove mesi e ho sempre voluto tenere per me. Quando si parla di cose di cui non si è sicuri, con la medicina è sempre meglio andarci con calma”.

Manuel Bortuzzo può avere figli?

Durante il Grande Fratello Vip, Manuel ha rivelato: “Lo Stato mi dà 200 euro di pensione più l’indennità di accompagnamento, solo di medicinali spendo 500 euro. Io sono fortunato, sto qua, lavoro, ma ci sono realtà molto più difficili”. Sul sesso e la possibilità di avere figli, ha detto “io potrò avere figli ma non in modo naturale, magari con un’inseminazione artificiale. Cose che le persone neanche immaginano” e poi “ne ho parlato con Lulù, lei mi appoggia in tutto in qualsiasi cosa con tantissimo amore”.

Fidanzata e vita privata di Manuel Bortuzzo

Non si sanno molte cose sulla vita privata di Manuel Bortuzzo. La sua ex fidanzata, Martina Rossi, gli è rimasta vicina anche durante la tragedia. Nel giorno di San Valentino 2019, Manuel aveva condiviso la foto di un bacio in ospedale. Nel giugno 2021, però, si è appreso che la storia tra di loro è terminata. Durante il Grande Fratello Vip, ha avuto una relazione sentimentale con la concorrente del reality show Lulù Selassiè.