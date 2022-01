Manuel Bortuzzo chi è: moglie, figli, Lulù Selassiè, vita privata, età, peso, altezza e carriera del nuotatore

Chi è Manuel Bortuzzo: moglie, figli, Lulù Selassiè, vita privata, età, peso, altezza e carriera del nuotatore. Manuel sarà tra gli ospiti della puntata odierna di Verissimo, dalle ore 15:30 sulle reti Mediaset.

Dove e quando è nato, età, peso e altezza di Manuel Bortuzzo

Manuel Mateo Bortuzzo è nato a Trieste il 3 maggio 1999 (22 anni). E’ alto 189 cm per un peso forma di 69 kg. E’ un nuotatore ed un personaggio televisivo italiano.

La moglie e i figli, la vita privata di Manuel Bortuzzo

Non si sanno molte cose sulla vita privata di Manuel Bortuzzo. Sappiamo che la sua ex fidanzata, Martina Rossi, gli è rimasta vicina anche durante la tragedia. Nel giorno di San Valentino 2019, Manuel aveva condiviso la foto di un bacio in ospedale. Nel giugno 2021, però, si è appreso che la storia tra di loro è terminata. Ci sono stati diversi rumors che hanno visto per Bortuzzo una nuova fidanzata, Federica Pizzi, figlia del suo dentista. Durante il Grande Fratello Vip, ha avuto una relazione sentimentale con la concorrente del reality show Lulù Selassiè.

Manuel Bortuzzo, carriera e incidente

Come detto, Manuel è nuotatore e personaggio televisivo italiano. Il 3 febbraio 2019 la sua vita è cambiata per sempre durante una serata in compagna della sua fidanzata. Un colpo di pistola ha interrotto la sua ascesa agonistica. Era il 3 febbraio 2019, quartiere Axa nella zona sud di Roma, e qualcuno gli ha sparato mentre era davanti a un tabaccaio, in piazza Eschilo, con la sua fidanzata.