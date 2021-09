Manuel Bortuzzo e il brutto gesto verso Lulù Selassie, lei cerca di abbracciarlo e lui: “Questa camicia costa tantissimo…”

Manuel Bortuzzo sarebbe stato protagonista di un brutto gesto nei confronti di Lulù Selassie. Tra i due ormai è da settimane che va avanti una storia, o tale, e il gesto immortalato dalle telecamere del Grande Fratello Vip ha fatto storcere il naso a molti seguaci del reality. Ma vediamo cosa è successo tra Manuel e Lulù.

Il brutto gesto di Manuel Bortuzzo verso Lulù

Nelle immagini che circolano sui social si vedono Manuel Bortuzzo e Lulù in giardino. La ragazza vuole abbracciare l’ex nuotatore, ma la reazione del ragazzo spiazza tutti. Manuel, che indossa una vistosa camicia colorata, scansa Lulù e la rimprovera: “Ti prego questa camicia costa tantissimo”. Manuel avrebbe scansato la ragazza per paura che lei gli macchiasse la camicia con il trucco. Il filmato però non è piaciuto ai telespettatori che, la maggior parte, si augurano che la ragazza lasci l’ex nuotatore.

La confessione di Manuel Bortuzzo

Nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip, andata in onda lunedì 27 settembre, Signorini ha voluto parlare della neo coppia formata da Manuel e Lulù. Tra i due è nata una bella sintonia anche se lei sembra molto gelosa: “Io sono fatta così, sono molto affettuosa, mi piace abbracciare le persone a cui voglio bene. Poi è ovvio che voglio passare del tempo con lui, anche se stiamo spessissimo insieme”.

Interpellato dal conduttore, Manuel ha spiegato la sua posizione in merito al rapporto con Lulù: “Ho già parlato con lei e visto che questa cosa è tanta roba bella io voglio andarci piano, perché non voglio regalare illusioni. Lei, come ho detto, è davvero tanta roba e per questo alle volte come le ho spiegato preferisco non correre”.