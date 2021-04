Manuela Arcuri, età, altezza, peso, fidanzato, figlio, fratello Sergio Arcuri, Instagram, vita privata e biografia

Chi è Manuela Arcuri: età, altezza, peso, fidanzato, figlio, fratello, Instagram, vita privata e biografia della showgirl e attrice. La Arcuri è stata anche modella e conduttrice televisiva. Andiamo a scoprire i dettagli sulla sua vita privata.

Dove e quando è nata, età, altezza, peso, misure, fratello, biografia di Manuela Arcuri

Manuela Arcuri è nata ad Anagni (Frosinone), l’8 gennaio 1977. Allo stato attuale ha dunque 44 anni. Il suo segno zodiacale è Capricorno. La sua altezza ufficiale è 1,74 metri. Il suo peso forma è di 65 chili. Le sue misure sono 94-63-96.

Suo padre è originario della provincia di Crotone, mentre sua madre è originaria di Avellino. Cresciuta a Latina, in questa città ha frequentato il liceo artistico. Successivamente è andata a Roma, dove ha frequentato l’Accademia d’Arte Drammatica “Pietro Scharoff”. È la sorella minore dell’attore Sergio Arcuri, con cui ha lavorato in fiction di successo come Io non dimentico, L’onore e il rispetto, Sangue caldo e Pupetta – Il coraggio e la passione.

Attratta fin da giovanissima dal mondo dello spettacolo, iniziò la carriera di modella per fotoromanzi all’età di 15 anni.

Marito Giovanni Di Gianfrancesco, figlio, ex fidanzati, Instagram: la vita privata di Manuela Arcuri

Nel 2013 ha sposato Giovanni Di Gianfrancesco a Las Vegas. La relazione con l’imprenditore è cominciata nel 2010. I due hanno un figlio di nome Mattia, nato l’8 maggio 2014. Dato che il matrimonio è stato celebrato in segreto, i due hanno espresso il desiderio di risposarsi.

In una intervista a Diva e Donna ha raccontato: “Passato il Covid, vorrei fare una grande festa in Italia, con gli amici, questa volta religiosa dato che siamo cattolici. Mattia porterà le fedi: pensavo di usare quelle in oro bianco che ci siamo scambiati a Las Vegas o di farle integrare con altre fedi, magari unendo dell’oro giallo, ci devo pensare”.

Manuela ha avuto anche una serie di ex fidanzati famosi. Nel 2003 ha avuto una lunga relazione sentimentale con Francesco Coco. In seguito ha avuto delle storie anche con Aldo Montano e con il collega Gabriel Garko.

Manuela Arcuri ha un profilo ufficiale su Instagram, su cui posta scatti professionali e anche istantanee della sua vita privata.

Carriera di Manuela Arcuri e la statua a Porto Cesareo

La Arcuri ha una lunga carriera legata a cinema, teatro e tv, per la quale rimandiamo alla sua pagina Wikipedia.

Una curiosità che vale la pena menzionare è quella della sua statua a Porto Cesareo, in Salento.

Il 19 luglio 2002, sul lungomare di Porto Cesareo è stata posta una statua che raffigura Manuela Arcuri. La statua, alta 175 centimetri e realizzata in pietra leccese ha un’epigrafe che recita “Il mare di Porto Cesareo a Manuela Arcuri simbolo di bellezza e prosperità”.

L’iniziativa ha causato contrastanti reazioni: da parte dei turisti che non mancavano di farsi fotografare ai piedi del monumento e da parte dei pescatori che, prima di andare in mare, avevano preso l’abitudine di toccare le natiche della statua come atto scaramantico e, infine, da parte delle mogli dei pescatori che ne hanno fortemente reclamato la rimozione, finché, il 30 marzo 2010, la statua è stata rimossa dall’amministrazione comunale guidata da Vito Foscarini.

L’8 luglio 2011 l’amministrazione comunale guidata da Salvatore Albano, da poco eletto, ha ripristinato la statua nella precedente collocazione dopo un restauro alle natiche, in una cerimonia a cui ha preso parte anche la stessa Manuela Arcuri.