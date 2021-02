Manuela Arcuri nega il menage a trois con Berlusconi per far lavorare il fratello: intervista a La Confessione (Foto d’archivio Ansa)

Manuela Arcuri nega di aver mai pensato a un menage a trois con Berlusconi per far lavorare il fratello. La Arcuri è stata intervistata da Peter Gomez per La confessione. La trasmissione andrà in onda venerdì 9 febbraio sul Nove. Ma alcuni stralci (con video) sono già stati pubblicati sul sito del Fatto Quotidiano (Gomez è direttore de ilfattoquotidiano.it).

Perché Gomez ha chiesto questo alla Arcuri? Perché anni fa furono pubblicate delle intercettazioni tra la Arcuri e Gianpaolo Tarantini che parlavano delle cene a casa di Berlusconi. E altre intercettazioni tra Berlusconi e Gianpi in cui si parlava della Arcuri. Nelle telefonate si faceva riferimento a lei e alla sua amica Francesca Lana. E della possibilità di andare alle ormai celebri cene di Arcore.

Manuela Arcuri a La Confessione nega i menage a trois con Berlusconi

“È vero che Gianpi, questo ragazzo pugliese, mi aveva detto di andare a qualche cena – ha spiegato l’ex modella – Sono andata un paio di volte, sempre in compagnia di un’amica”. Chiede Gomez: “Ma come si spiega che Tarantini sostenesse che lei sarebbe stata disposta ad avere un ménage à trois con Berlusconi in cambio del fatto che suo fratello partecipasse a una trasmissione televisiva?”. Risposta della Arcuri: “Ma io non ho mai detto a Gianpi, né tantomeno a Berlusconi, di far lavorare mio fratello. Io non ho mai detto queste cose: ‘Fai lavorare me o mio fratello in cambio di che? Di niente!”.

Berlusconi, Gianpaolo Tarantini e le intercettazioni su Manuela Arcuri

Le intercettazioni tra Berlusconi e Gianpaolo Tarantini su Manuela Arcuri non sono ancora del tutto chiare. Una delle ipotesi dell’epoca è che Gianpi volesse organizzare una cena tra Berlusconi, la Arcuri e una amica di lei. E che la finalità fosse quella di far ottenere alle due ragazze una parte in tv. Ma non è chiaro né cosa avrebbero dovuto fare per ottenerla (cioè se sarebbe bastata la semplice presenza) né se l’incontro ci sia poi effettivamente stato.