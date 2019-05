Manuela Arcuri: “Tante le donne che mi hanno corteggiato”

ROMA – Intervistata dal settimanale “Chi”, Manuela Arcuri rivela di essere stata corteggiata da tante donne:

“Piacere alle donne – racconta – è realmente un valore aggiunto. Siamo noi in fondo a muovere il mondo. È capitato e non le nascondo che ho provato un certo imbarazzo. Ho sempre temuto di ferirle, anche se non è mai stato difficile depistare certi approcci”.

“Le donne – spiega ancora la Arcuri – nel corteggiamento non sono mai invasive e poi deve sapere che con il mondo gay ho sempre avuto un certo feeling. Pensi che quando finirà Ballando con le Stelle sarò la testimone di un amico che si unirà civilmente con il suo compagno”. Fonte: Chi.