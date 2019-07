Manuela di Bim Bum Bam, che fine ha fatto? “Oggi insegno Tai Chi”

ROMA – Manuela Blanchard, per tanti semplicemente la “Manu” di Bim Bum Bam, intervistata dal Corriere della Sera, ha raccontato come approdò al programma:

“Feci il provino per sostituire Licia Colò – racconta – Mi presero ma poi mi accorsi di aspettare un figlio. Figurarsi, in una trasmissione per bambini! Allora raccolsi l’energia, girai tutte le puntate possibili. Poi al sesto mese mi ammalai di broncopolmonite: l’aria condizionata negli studi tv dell’epoca era letale”.

“Le trasmissioni per ragazzi – continua – all’epoca potevano diventare una palestra televisiva e fu così per noi. Facevamo tutto a braccio: si partiva da un capriccio di Uan e io e Paolo mettevamo il resto”.

Manuela Blanchard ha smesso definitivamente di fare tv nel 1999. Il motivo? “Volevano ridimensionare le trasmissioni per ragazzi e cambiarne lo spirito. Io dissi di no e proposi nuovi format. Per esempio mi sarebbe piaciuto fare programmi sulla natura. Niente da fare. Però rifiutai di fare le telepromozioni: in quel modo non sarei mai cresciuta professionalmente”. Oggi si dedica totalmente ai suoi interessi come lo yoga, la sua scuola di Tai Chi, e della tv neanche l’ombra: “Non ce l’ho da almeno dieci anni”.

Fonte: Il Corriere della Sera.