Manuela Ferrara chi è, età, Instagram, Cristiano Ronaldo, Higuain, Paolo Brosio, vita privata

Chi è Manuela Ferrara, età, dove e quando è nata, profilo Instagram, Cristiano Ronaldo, Higuain, Paolo Brosio e vita privata della modella e showgirl italiana. Manuela Ferrara infatti è tra i nuovi concorrenti dell’Isola dei Famosi, gli arrivisti, entrata nel programma la scorsa settimana.

Età, profilo Instagram e biografia di Manuela Ferrara

Manuela Ferrara è nata a Brescia il il 5 maggio del 1984, è del segno zodiacale del Toro e ha 37 anni di età che compirà il prossimo mese. Si tratta di una showgirl appassionata di calcio e di moda. Dopo aver completato gli studi in biologia, ha conseguito il titolo di analista biologa. Ha una sorella gemella, Marianna, con cui ha iniziato a lavorare come modella e ballerina in diversi programmi televisivi Mediaset.

La carriera di Manuela Ferrera è iniziata come modella e showgirl in varie trasmissioni tv, ricoprendo anche il ruolo di meteorina del Tg4. Poi ha lavorato per il programma calcistico di Italia Uno Tiki Taka. Nel 2019 ha posato senza veli per il calendario pubblicato dalla rivista For Men. E’ molto attiva sui social, qui il profilo Instagram ufficiale di Manuela Ferrara.

Cristiano Ronaldo, Higuain, Paolo Brosio: la vita privata di Manuela Ferrara

Manuela Ferrara molto spesso è stata al centro di notizie di gossip. Nel 2011 ha avuto una relazione con l’ex-Grande Fratello (undicesima edizione) Biagio D’Anelli. Poi per molto tempo si è parlato di un presunto flirt tra Manuela Ferrara e Cristiano Ronaldo. Nessuno però li ha mai visti insieme e la cosa è rimasta non confermata. Confermata invece la storia con il calciatore Gonzalo Higuain. Qualche mese fa Manuela, ospite al programma Tiki Taka, aveva infatti detto: “Sono stata con Higuain qualche tempo fa. Non siamo mai stati fidanzati ufficialmente, c’è stata una frequentazione durata qualche mese. Alla fine è finita perché lui aveva una passione particolare per le zozze. Preferiva andare con le zozze”. Infine la forte amicizia con Paolo Brosio, ex giornalista del Tg4 ed ex concorrente de Gf vip.