Manuela Villa a Oggi è un altro giorno: “Ecco qual è la mia canzone preferita di mio padre”

Intervistata da Serena Bortone, ospite di Oggi è un altro giorno, Manuela Villa ha parlato del padre: “La mia canzone preferita è ‘Un amore così grande’. Rappresenta tantissimo per me, in tutti i sensi. È un connubio forte, importante, che racchiude tutte le mie esperienze di vita, compresa la relazione con mio padre. Io gli dissi che gli volevo bene, ma lui non poteva più rispondere: era già morto. Non gliel’ho detto prima perché c’era sempre gente davanti a me, una volta era così”.

L’amore per il figlio

Per la figlia di Claudio Villa “l’amore più grande è per me mio figlio. Ogni volta che provo a dirglielo, scappa, perché ha paura che lo abbracci, come fanno tutti gli adolescenti. Poi tutto il resto è bello, però non è grande e incancellabile come lui”.

Dove e quando è nata, età, peso e altezza di Manuela Villa

Manuela Villa è nata a Roma il 7 febbraio 1966. Ha 55 anni ed è alta 160 centimetri per circa 50 kg. Manuela Villa, pseudonimo di Manuela Maria Garofalo Pica, è una cantante e scrittrice italiana.

Il marito e i figli, la vita privata di Manuela Villa

Manuela Villa è stata sposata per sei anni con Marco Narducci. Il matrimonio è celebrato il 10 aprile del 1999: dalla loro unione è nato il 1 marzo del 2004 Jacopo. Stando ad alcune indiscrezioni, a chiedere la separazione legale sarebbe stata la figlia di Claudio Villa che non avrebbe apprezzato il comportamento dell’ex marito che l’ha abbandonata con un bambino di pochi mesi.