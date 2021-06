Manuela Villa chi è: età, altezza, ex marito Marco Narducci, il padre Claudio Villa, vita privata, l’Isola dei Famosi

Manuela Villa chi è: etàò, altezza, ex marito il padre Claudio Villa la vittoria all’Isola dei Famosi. La cantante è ospite a Oggi è un altro giorno, il programma condotto su Rai Uno da Serena Bortone.

Dove e quando è nata, età, altezza, biografia di Manuela Villa

Manuela Villa è nata a Roma il 7 febbraio 1966. Ha 55 anni ed è alta 160 centimetri. Per quanto riguarda il peso l’interprete romana non ha mai svelato il numero esatto. Qualche anno fa è però riuscita a dimagrire di ben quindici chili.

Figlia di Claudio Villa, Manuela ha dovuto affrontare una dura battaglia per farsi riconoscere dal padre. Ci è riuscita grazie ad una sentenza del Tribunale. Manuela aveva conosciuto il padre all’età di 12 anni. Claudio Villa nel frattempo si era rifatto un’altra vita e rifiutò di riconoscere sia Manuela che il fratello maggiore Claudio Junior avuti dalla soubrette Noemi Garofalo (non a caso il cognome legale di Manuela è Garofalo).

L’ex marito Marco Narducci e i figli: la vita privata di Manuela Villa

Manuela Villa è stata sposata per sei anni con Marco Narducci. Il matrimonio è celebrato il 10 aprile del 1999: dalla loro unione è nato il 1 marzo del 2004 Jacopo. Stando ad alcune indiscrezioni, a chiedere la separazione legale sarebbe stata la figlia di Claudio Villa che non avrebbe apprezzato il comportamento dell’ex marito che l’ha abbandonata con un bambino di pochi mesi.

Manuela Villa, carriera come cantante e la vittoria all’Isola dei Famosi

Fin da bambina mostra interesse e propensione per la musica. A cinque anni inizia a studiare pianoforte e a cantare. Il debutto nel mondo dello spettacolo avviene nel 1990, durante la trasmissione Piacere Rai Uno dove interpreta due canzoni portate al successo da Villa, Granada ed Un amore così grande.

Nel 1993 partecipa al programma del Bagaglino. Nel 2007 vince l’Isola dei Famosi e devolve metà dei 200mila euro vinti alla Fondazione Giambrone per bambini talassemici, mentre l’altra metà è riservata agli studi di suo figlio.

Lo stesso anno pubblica il libro autobiografico “L’obbligo del silenzio”. Nel 1992 è ospite fissa della trasmissione Tangent instinct, con Oreste Lionello e Pippo Franco, e l’anno successivo di Saluti e baci.

Nello stesso anno pubblica il suo primo album, intitolato Un concerto italiano, con rivisitazioni di celebri canzoni italiane. Nel 1994 ha partecipato al Festival di Sanremo con il gruppo Squadra Italia, costituito da Jimmy Fontana, Nilla Pizzi, Rosanna Fratello, Mario Merola, Wess, Giuseppe Cionfoli, Gianni Nazzaro, Tony Santagata e Lando Fiorini, presentando il brano Una vecchia canzone italiana.

Il 1997 è l’anno in cui realizza due special insieme a Paolo Limiti dedicati a suo padre, in cui grazie alla tecnologia ha la possibilità di duettare insieme a Claudio Villa. Partecipa al concorso Viva Napoli condotto da Mike Bongiorno e vince per ben due volte, nel 2000 e nel 2002.

In seguito partecipa alla trasmissione Napoli prima e dopo, festival che omaggia la musica napoletana. Nel 2008 debutta a Palermo, come attrice di teatro, nella commedia di Sandro Mayer Un amore grande grande. Da allora avranno luogo diverse collaborazioni in ambito teatrale.