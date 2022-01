Manuele Bortuzzo e la gaffe in diretta: “Lo so che Lulù Selassié in televisione è brutta ma…”

Gaffe in diretta per il concorrente del Grande Fratello Vip Manuel Bortuzzo. Il ragazzo, parlando col fratello che è entrato per venirlo a trovare, parlando di Lulù Selassié ha detto: “Lo so che in televisione è brutta, ma ha visto come è bella dal vivo?”. Un complimento non proprio riuscito quello di Manuel. Tanto che la povera Lulù ha accennato giusto qualche sorriso di circostanza prima di presentarsi poi al fratello di Manuel.

Complimenti più o meno riusciti a parte Manuel Bortuzzo ormai sembra davvero innamorato di Lulù tanto di averle anche proposto di andare a vivere insieme una volta finita l’avventura nella casa più spiata d’Italia: “Quando usciamo – le sue parole – praticamente andiamo a vivere assieme, il tempo di sistemare un po’ di cose”.

Manuel Bortuzzo chi è, età, vita privata, storia del nuotatore rimasto paralizzato in una sparatoria

Manuel Mateo Bortuzzo è nato a Trieste il 3 maggio 1999 (22 anni), sotto il segno del Toro. Il nuotatore è cresciuto a Treviso, e si è formato sotto l’ala di Christian Galenda, che lo ha allenato nelle vasche del centro sportivo di Castelporziano. Dal Veneto, l’atleta è partito alla volta di Roma per inseguire il suo sogno, in ottica olimpionica.

La sparatoria che lo ha reso disabile

Il 3 febbraio 2019 la sua vita è cambiata per sempre durante una serata in compagna della sua fidanzata. Un colpo di pistola ha interrotto la sua ascesa agonistica. Era il 3 febbraio 2019, quartiere Axa nella zona sud di Roma, e qualcuno gli ha sparato mentre era davanti a un tabaccaio, in piazza Eschilo, con la sua fidanzata. Nel novembre del 2019, intervenendo a Che tempo che fa ospite di Fabio Fazio, ha confessato che potrebbe esserci ancora una speranza. “La lesione midollare non è completa. Una notizia pazzesca, come tutto quello che ho fatto in questi nove mesi e ho sempre voluto tenere per me. Quando si parla di cose di cui non si è sicuri, con la medicina è sempre meglio andarci con calma”.