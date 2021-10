Chi è Mapi Danna: età, figli, vita privata della scrittrice, conduttrice radiofonica e televisiva, imprenditrice, mamma e moglie del DJ Claudio Cecchetto.

Mapi Danna è ospite di Serena Bortone nella puntata di giovedì 28 ottobre a Oggi è un altro giorno.

Dove e quando è nata, vero nome: biografia di Mapi Danna

Maria Paola Danna, per tutti Mapi, nasce nel 1968, sconosciuta la data esatta del suo compleanno. Ha pertanto 53 anni, 16 in meno del marito, Claudio Cecchetto, tra i Deejay più famosi d’Italia, col quale ha costruito una storia d’amore inossidabile: i due stanno insieme da più di trent’anni.

Milanese, Mapi Danna vive con la famiglia a Misano Adriatico (Rimini). Dopo un’esperienza nel mondo del giornalismo, si è dedicata alla scrittura di libri per bambini e testi scolastici.

Nel 2013 ha ideato il progetto editoriale Love Books, una sorta di storytelling con racconti di storie d’amore di persone comuni che fungono da strumenti didattici per l’educazione affettiva.

Il primo libro arriva invece nel 2017 quando pubblica per Mondadori “Una vita in gioco” con Chantal Borgonovo, che le è valso il premio Zanibelli 2018 e una menzione speciale al premio CONI 2018.

Figli, Claudio Cecchetto: la vita privata di Mapi Danna

Mapi Danna e Claudio Cecchetto si sono sposati nel 1992 a Riccione, e il loro è un matrimonio solido e felice. Dalla loro unione sono nati due figli: Jody Daniel, nato nel 1994, e Leonardo, nato nel 2000.

Jody sembra aver deciso di seguire le orme del padre, diventando un rapper e avendo lavorato in radio a RDS.

Sul loro primo incontro, Claudio Cecchetto ha raccontato a Caterina Balivo, in occasione della sua ospitata a Vieni da me, di averla vista per la prima volta negli studi di un programma di Raffaella Carrà in cui aveva accompagnato Sabrina Salerno (all’epoca ne era il produttore).

“In redazione c’era una ragazza, vedo una minigonna, due belle gambe, e sono salito, ho visto una bella bionda, ricciolina, e a un mio amico ho detto: Ho conosciuto la Madonna”.

“Con Mapi sto dal 1988, lo stesso anno in cui ho conosciuto Jovanotti – ha detto in un’intervista al Corriere della Sera – Loro sono le due pietre miliari della mia vita. E siamo sposati dal 1992”.