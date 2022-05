Mara Carfagna chi è, età, dove è nata, marito, figli, vita privata, politica, carriera e biografia

Chi è Mara Carfagna: età, dove è nata, marito, figli, vita privata, politica, carriera e biografia della Ministra che oggi sarà ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, programma di Rai1 in onda dalle ore 14.

Dove è nata, età e biografia di Mara Carfagna

E’ nata a Salerno il 18 dicembre 1975 (età 46 anni), dopo la maturità scientifica e il diploma di ballo presso la scuola del Teatro San Carlo di Napoli, si è laureata in Giurisprudenza, ma ha anche studiato danza a New York, recitazione e pianoforte in conservatorio.

Dalla tv alla politica, la carriera di Mara Carfagna

La sua carriera nel mondo dello spettacolo è iniziata nel 1997, quando è stata eletta Miss Prima dell’anno 1997 e ha partecipato alle finali di Miss Italia, dove è arrivata sesta, aggiudicandosi anche il titolo di Miss Cinema. Sono seguite conduzioni e partecipazioni a diversi programmi televisivi, da “Domenica In” con Fabrizio Frizzi a “La domenica del villaggio“, condotto da Davide Mengacci, fino a “Piazza Grande” con Giancarlo Magalli e Fiordaliso.

Si avvicina alla politica nel 2004, diventando coordinatrice del movimento femminile interno di Forza Italia in Campania. Eletta alla Camera dei deputati nel 2006, l’anno seguente Mara Carfagna viene nominata coordinatrice nazionale di Azzurro Donna, occupandosi sempre di più di temi legati alla violenza contro le donne, comprese le mutazioni genitali femminili. In qualità di ministra delle Pari Opportunità è stata promotrice della legge che ha introdotto il reato di stalking. Nel 2009 Carfagna è stata promotrice di una campagna contro l’omofobia, la prima realizzata da un governo. Il 12 febbraio 2021 viene annunciata come ministra per il sud e la coesione territoriale nel governo tecnico di unità nazionale presieduto da Mario Draghi.

Marito, figli e vita privata di Mara Carfagna

Nel 2011 sposa il costruttore romano Marco Mezzaroma, nipote di Roberto e Pietro Mezzaroma (padre di Massimo) e fratello di Cristina, moglie di Claudio Lotito; il testimone della Carfagna è stato Silvio Berlusconi, mentre quello dello sposo è stato Giuseppe De Mita, nipote di Ciriaco. Dopo circa un anno di matrimonio i due si separano. Successivamente, alla trasmissione televisiva Belve di Francesca Fagnani, afferma che è “una pagina chiusa, è stata una pagina dolorosa”. Nel 2020 è nata la sua prima figlia, Vittoria, avuta con il suo compagno Alessandro Ruben, ex deputato di Futuro e Libertà con cui è legata dal 2013.