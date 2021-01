Mara Maionchi chi è: marito, figli, età, vita privata, carriera del giudice di Italia’s Got Talent. La nuova stagione del grande show Italia’s Got Talent per tutta la famiglia è in arrivo con sette puntate di audizioni e una finale live che incoronerà il vincitore.

Confermata giuria e conduzione. La produttrice discografica sarà tra i giudici del talent show. Appuntamento su TV8, dal 27 gennaio, tutti i mercoledì alle ore 21.30.

Mara Maionchi è nata il 22 aprile 1941 (età 79 anni) a Bologna. E’ sposata con Alberto Salerno dal 1976 e ha due figlie: Giulia Salerno e Camilla Salerno.

Per il resto, non siamo molto altro della sua vita privata perché è molto riservata. Preferisce fare notizie per la sua professione di produttrice discografica.

La carriera del giudice di Italia’s Got Talent Mara Maionchi

Nel corso della sua lunghissima carriera televisiva, ha preso parte ai seguenti programmi tv: X Factor (Rai 2, 2008-2010; Sky Uno, 2017-2019) giudice Scalo 76 (Rai 2, 2008-2009) Let’s Dance (Canale 5, 2010) concorrente Amici di Maria De Filippi (Canale 5, 2011-2013) professoressa.

Videofestival Live (Canale Italia, 2012-2016) giudice Festival di Castrocaro (Rai 1, 2012, 2016) giudice Io canto (Canale 5, 2013) caposquadra Xtra Factor (Sky Uno, 2014-2016) Il Processo del Lunedì (Rai 3, 2015-2016) opinionista fisso.

The Real (TV8, 2017) opinionista fisso Celebrity Masterchef (Sky Uno, 2017) concorrente The winner is… (Canale 5, 2017) giudice Sanremo Young (Rai 1, 2018) giudice Italia’s Got Talent (TV8, Sky Uno, dal 2019) giudice RTL 102.5 Power Hits Estate (TV8, RTL 102.5, 2020) LOL: Chi ride è fuori (Prime Video, 2021) giudice.