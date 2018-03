ROMA – Maria De Filippi giudice di X Factor? Per Mara Maionchi sarebbe davvero difficile, ma tutto è possibile nel mondo della televisione. La Maionchi, ospite del programma Ecg di Radio Cusano Campus, commenta la situazione politica e anche di Sanremo, con Ultimo e Lo Stato Sociale che sono i due artisti che vendono di più dopo il Festival.

Parlando di politica, la Maionchi commenta così la situazione del nostro Paese:

“Voto dal 1958, un po’ di esperienza ce l’ho. Questa è una situazione già vista. Ora troveranno un accordo, altrimenti torneremo a votare. E’ sempre stato così. In Italia ci sono spesso state difficoltà a formare nuovi governi. Vedo un Paese in cambiamento, è finita un’epoca, sono stati superati dei valori che alcuni partiti avevano. E’ in atto un cambiamento, vedremo se sarà meglio o peggio”.

Sulla prossima stagione di X Factor, conferma la sua presenza tra i giudici e dei rumors sulla De Filippi dice:

“Io ci sarò, così mi dicono. Le voci su una partecipazione come giudice di Maria De Filippi? Mi sembra quasi impossibile, ma nella vita ho visto di tutto, quindi è possibile anche questo. Mi sembra difficile che possa mantenere entrambe le posizioni, considerando Amici, che è un programma abbastanza simile. Ma io non vedo un problema dall’alto, mi sembra impossibile, anche se in effetti i due programmi vanno in onda in periodo differenti. Non ho sentito nulla, se non qualche voce esterne. Faccio fatica a capacitarmi, poi chissà…”.

Sulla musica italiana, la Maionchi ha le idee ben chiare:

“E’ fortemente cambiata, nel modo di farla, esporla e ascoltarla. Sto imparando anche io delle cose. Imparo perché il mondo della musica è talmente cambiato che faccio fatica a capire e giustamente poi i ragazzi che fanno da soli, proponendosi su internet, non frequentano i talent. Ho iniziato a sentire la Trap, sicuramente Internet ha modificato tanto, tutto. Da Sanremo sono usciti due dischi che vanno bene, lo Stato Sociale e Ultimo, che già lavorava per conto suo. Bisogna partire dai live e poi arrivare al disco, come accadeva tanti anni fa. Ora il web si è sostituito ai live, ma con youtube riesci comunque a creare il tuo pubblico. Sanremo è tanto che non è nel tempo. Quando si spengono le luci è abbastanza modesto. Il successo di Sfera Ebbasta? E’ giusto ascoltarlo, c’è una logica nelle sue canzoni. L’ho ascoltato e riascoltato, dice che tutti noi possiamo diventare una rockstar. E’ anche piacevole, bravo, divertente, particolare e fuori dagli schemi”.

Sulla fiction Rai che ha raccontato Fabrizio De Andrè: