Mara Maionchi chiede scusa ad Arisa: “Ha una voce straordinaria”

ROMA –Mara Maionchi chiede scusa ad Arisa.

La giudice di X Factor dopo la querelle scoppiata per un suo giudizio sul brano La Notte ora chiede scusa: “E’ un pezzo bellissimo e Arisa ha una voce straordinaria. Poi è una bravissima ragazza. Magari le sono state riferite male le mie parole. io non lo vedevo adatto a un ragazzo di 17 anni”.

Arisa aveva risposto duramente sui social dopo che la Maionchi aveva definito “La Notte” una canzone per “donne depresse”. Finalmente però è arrivato il chiarimento: “L’unica cosa che trovavo un po’ eccessiva è che a cantarla fosse un ragazzo di 17 anni, maschio che di solito sono più indietro delle donne di quell’età come maturazione – ha detto Mara a in radio intervistata da Rtl – Non trovavo il testo molto adatto a lui”.

La Maionchi ha anche chiarito la sua posizione nei confronti della cantante: “Non ho attaccato nessuno, né lei né la canzone, che sono inattaccabili. Non c’è dubbio sul fatto che la mia uscita sia stata mal interpretata, ma non potrei mai parlare male dell’esibizione di Arisa su ‘La Notte’ in generale. Lei è bravissima e la canzone è un grande pezzo per me”.

Fonte: X Factor.