ROMA – Mara Maionchi, finito X Factor, entra a far parte della famiglia di RTL 102.5 e, a partire dal 10 gennaio, sarà in onda tutti i mercoledì dalle 13.00 alle 15.00 in Miseria e Nobiltà con il Conte Galè e Paolo Cavallone per portare nella coppia la sua carica travolgente e la sua decisa spontaneità.

Produttrice discografica di successo, protagonista del mondo dello spettacolo e personaggio televisivo amato da tutto il pubblico, dopo aver portato la “Categoria Over” alla vittoria di X Factor 11 con Lorenzo Licitra, che ha battuto i Moleskin, Mara Maionchi approda nella radio più ascoltata d’Italia.

“È un grande piacere tornare in radio”, dichiara Mara Maionchi, “Ringrazio Lorenzo Suraci per la fiducia e la libertà che mi ha già accordato e sono felice di essere stata accolta senza riserve dal Conte Galè e Paolo Cavallone. Una prova di generosità che spero di ripagare entrando subito in sintonia con la loro irresistibile alchimia”.