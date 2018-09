ROMA – Mara Venier risponde a Michele Anzaldi (Pd) della commissione Vigilanza Rai, che aveva polemizzato dopo aver sentito, a Domenica In, le parole “cunnilingus” (che vuol dire sesso orale) e “passera”.

La Venier al Corriere della Sera ha replicato con ironia: “Non conosco Anzaldi, ma sono felice di incontrarlo quando vorrà e sono pronta a farmi dare delle indicazioni. Si scandalizza se uno dice passera? Si è parlato anche di cunnilingus? Non l’ha capito nessuno a cosa si riferisse, è una parola che non conosce nessuno, si vede invece che Anzaldi la conosce molto bene”.

La presentatrice veneta è reduce dall’incredibile successo di share nella prima puntata della sua nuova Domenica In del 16 settembre. La Venier ha vinto la prima sfida contro Barbara D’Urso e per qualche giorno si gode il trionfo. Ha parlato delle sue sensazioni prima della diretta al settimanale Ora in edicola a Roma e Milano da mercoledì e da giovedì in tutta l’Italia. “È inutile nascondere che mi sento una miracolata (ride), non credevo che mi avrebbero richiamato visto che ero stata praticamente “rottamata”.