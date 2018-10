ROMA – Sfida aperta tra Mara Venier e Barbara D’Urso per conquistare la domenica pomeriggio televisiva. Le due conduttrici avevano promesso di non darsi battaglia, ma ormai la tensione via social è alle stelle. La D’Urso pubblica foto in cui scrive di avere i veri dati auditel degli ascolti domenicali e la stizzita Mara replica: “Che me frega?”.

Tutto è iniziato durante l’ultima puntata di Domenica In, cui cui Mara ha spiegato che la sua è una trasmissione fatta col cuore. Una frase usata speso proprio da Barbara e a chi glielo fa notare replica: “Non è che adesso non si può più dire col cuore perché lo dice Barbara D’Urso. Io non faccio programmi contro nessuno, io faccio programmi per il pubblico. Sono una persona perbene”.

Solo una delle tante frecciatine che ormai si lanciano le due conduttrici. E sulla questione dei dati veri auditel, la Venier replica alla D’Urso: “Non c’è una guerra da parte mia, mi limito a ringraziare il pubblico, metto i dati di ascolto che mi vengono dati. C’è qualcun altro che dice che i dati non sono quelli. Lei ha i dati veri? I miei sono taroccati? Che me frega”.