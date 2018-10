MILANO – Mara Venier conferma la lite con Barbara D’Urso. Dopo mesi di rassicurazioni sulla inossidabile amicizia delle due signore della domenica, la conduttrice di Domenica In ha spiegato che in effetti c’è tensione con la collega.

“Lei ieri ha prontamente corretto il mio commento in cui asserivo che il comportamento delle due signore della domenica fosse da bambine dell’asilo – ha scritto un follower a Nicola Carraro, marito della conduttrice di Domenica In – affermando che la signora Mara Venier non c’entrava nulla. Mi tocca smentirla perché in questo ultimo post leggo ‘altrochecurve’ (hashtag lanciato dalla zia Mara, probabilmente riferendosi alle curve dell’Auditel tanto care alla rivale, ndr). Scusa la domanda, secondo lei queste non sono provocazioni?”.

La risposta è arrivata dalla stessa Mara Venier: “Le rispondo io. Non si sbaglia affatto… E certamente non metterò qua su Instagram il perché”. Se quindi resta un mistero sul motivo della lite l’ipotesi più accreditata è quella degli ascolti dei rispettivi programmi domenicali. Sempre su Instagram Carraro ha scritto: “Tanto per sorridere un po’ ho trovato questa foto in giro per la rete. In ogni caso la sovrapposizione auditel recita : VENIER 15.8% 2.109 D’URSO 13.4% 1.804 PARODI 13.42% 1.604 D’URSO 16.35% 1.954”. L’amicizia, insomma, sembra essere scomparsa di fronte ad una certa rivalità tra colleghe.