ROMA – Mara Venier asfalta Barbara D’Urso: nella gara di ascolti tra le due salottiere della tv è la conduttrice veneta a spuntarla. Dati alla mano: Domenica In ha ottenuto il 16,5% di share rispetto all’11,8% di Domenica Live. Tradotto: dopo 4 anni di militanza in casa Mediaset, la Venier è riuscita a portare in Rai un po’ di fortuna e al primo colpo riconquistare il titolo di Signora della Domenica, strappando lo scettro di mano alla collega di Canale 5.

Eppure le due conduttrici non si sono sottratte al confronto diretto: corrono sullo stesso binario, inseguono lo stesso tipo di pubblico e, persino, gli stessi ospiti, Raiuno ospitava Romina Power, Canale 5 Loredana Lecciso. Alla fine però il pubblico sembra aver gradito il concorso stile Corrida, il tabellone e le interviste a cuore aperto della Venier più del brand ormai consolidato di Carmelita. Mara Venier ha inoltre ottenuto 4 punti di share in più rispetto all’esordio di Domenica In dello scorso anno, quella targata Cristina e Benedetta Parodi che si fermarono al 12.3% di share.

C’è da dire comunque, che quella di domenica 16 settembre è stata una giornata particolare in termini di ascolti televisivi: complessivamente le reti Rai hanno prevalso su quelle Mediaset sia nel prime time (con 8.858.000 spettatori contro 5.661.000) che in seconda serata (con 3.468.000 spettatori contro 2.977.000) e nelle 24 ore (con 3.678.000 spettatori contro 2.478.000).