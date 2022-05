Mara Venier blocca ospitata di Manuel Bortuzzo a Domenica In, lui replica (al veleno) via social

Mara Venier si è molto risentita di un gesto arrivando a bloccare l’ospitata di Manuel Bortuzzo a Domenica In. Il nuotatore, interpellato dai suoi follower, ha risposto sui social. Vediamo cosa è accaduto.

Mara Venier blocca ospitata Manuel Bortuzzo a Domenica In

Nella puntata di ieri, 8 maggio, Manuel Bortuzzo sarebbe dovuto essere ospite a Domenica In con il padre, il signor Franco. Il giovane e il padre avrebbero dovuto presentare il film “Rinascere” che racconta la storia di del nuotatore e del dramma che l’ha colpito. Qualcosa però non è piaciuto a Mara Venier, a tal punto da cancellare la loro ospitata e di sostituirla prontamente con altri protagonisti. Il motivo scatenante è stata l’intervista di Manuel Bortuzzo a Verissimo, da Silvia Toffanin.

Proprio ieri, infatti, Manuel Bortuzzo è tornato dalla Toffanin per parlare, dopo vari giorni di silenzio, della fine del rapporto con Lulù Selassiè di cui si è innamorato all’interno della casa del Gf vip 6. Mara Venier non ha per niente gradito poiché ha considerato l’ospitata a Domenica In ormai bruciata dal momento che il ragazzo era già comparso in tv poche ore prima e per di più in casa della concorrenza. Così ha deciso di annullare l’invito.

La replica di Manuel Bortuzzo

Non ha tardato ad arrivare la replica del nuotatore. Bortuzzo ha infatti commentato il gesto di Mara Venier, sotto a un post di un fan su Instagram. “Ma se lui doveva andare a Domenica In per parlare del film, perché non ci può andare? Lui a Verissimo ha solo parlato della storia finita con Lulù; è che Mara oltre al film voleva anche fare gossip? Manuel vuole tenere le due cose ben separate, non tutti lo hanno capito?”. Così un utente su Instagram ha commentato la vicenda dell’ospitata saltata a Domenica In. Il giovane protagonista ha deciso di rispondere, non risparmiando una frecciata per la Venier: “Non tutti ci arrivano”.