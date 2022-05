Mara Venier chi è, età, dove e quando è nata, vero nome, marito, figli, vita privata, dove vive, Instragram, biografia e carriera. Mara Venier conduce oggi 22 maggio il programma Domenica In. Il programma è in onda su Rai1 dalle 14.

Dove e quando è nata, età, vero nome, biografia di Mara Venier

Mara Povoleri, in arte Mara Venier, è nata a Venezia il 20 ottobre del 1950. Ha 71 anni. Tutta la famiglia si trasferisce a Mestre per inseguire nuove opportunità lavorative. Arriva a Roma nel 1971. Appena due anni dopo le viene assegnato il primo ruolo come protagonista per il film Diario di un italiano. Poco dopo fa la comparsa in un episodio de La porta sul buio di Dario Argento. Negli anni ’80 invece, la vediamo recitare in Zappatore, poi in Testa o croce, al fianco di Renato Pozzetto e del compagno dell’epoca Jerry Calà, oltre a prender parte alla serie tv Professione Vacanze su Italia1.

Marito, figli, dove vive, Instagram, vita privata di Mara Venier

Per quanto riguarda la sfera sentimentale, la vita della conduttrice è stata contrassegnata da numerose storie d’amore. E’ appena maggiorenne quando convola a nozze per la prima volta nel 1968 con il fidanzato di allora Francesco Ferracini, venuto a mancare nel 2016. Nello stesso anno nasce sua figlia Elisabetta Ferracini, che oggi ha 53 anni.

Negli anni ’70 conosce l’attore Pier Paolo Capponi e nel 1975 diventa madre del suo secondogenito Paolo Capponi. Mara ha poi una breve relazione con il collega Jerry Calà, sposati per tre anni fino al 1987, da cui poi divorzia. Dopo l’intensa storia d’amore con Renzo Arbore e quella con l’attore italo-americano Armand Assante, la conduttrice incontra il produttore cinematografico Nicola Carraro, che sposa nel 2006. La conduttrice vive a Roma. Profilo Instagram: mara_venier.

La carriera di Mara Venier

Negli anni ’90 chiude definitivamente con la carriera da attrice. Dopo le ultime pellicole e la mini serie Ritornare a volare, decide di abbandonare i set per focalizzarsi completamente sulla carriera da conduttrice televisiva. La sua presenza nelle sale cinematografiche si limiterà a sfuggenti comparse nelle commedie italiane, tra cui Paparazzi, Torno a vivere da solo e Vacanze di Natale a Cortina.

La vediamo come presentatrice allo Zecchino d’Oro, l’Isola dei famosi in cui ha fatto per diversi anni l’opinionista e La vita in diretta che ha condotto nel triennio 2010-2013. Altrettanto fortuna ha riscontrato nei salotti di Mediaset dove si è guadagnata il posto di giudice popolare a Tu si que vales per 3 anni consecutivi. Nel 1993 il presentatore Pippo Baudo passa il testimone di Domenica In alla conduttrice che si trova particolarmente a suo agio nel gestire il contenitore domenicale di Rai1.

