Mara Venier mangia del cioccolato in diretta a Domenica In (Frame da Rai)

ROMA – Piccola gaffe per la conduttrice Mara Venier a Domenica In nella puntata del 7 giugno: non si accorge di essere ripresa in video e mangia del cioccolato in diretta.

Il salotto di Domenica In è un po’ come stare in casa e Mara è una perfetta padrona che accoglie il suo pubblico e i suoi ospiti.

Durante la diretta del 7 giugno, Mara Venier non ha resistito a una barretta di cioccolato che era sulla sua scrivania.

Così, proprio mentre era in diretta con Luciana Littizzetto da Torino, ne ha addentato un pezzetto.

La Venier non sapeva di essere ripresa, ma gli utenti se ne sono accorti e hanno prontamente rilanciato il momento sui social.

Nulla di grave, anzi un momento che rende Mara Venier ancora più umana, praticamente una di noi.

Insomma, i fan si sono divertiti a far notare la gaffe, ma ne hanno apprezzato la genuinità.

Inoltre, nonostante il brutto incidente domestico che le ha provocato una frattura al piede, Mara è sempre in onda.

Per lei poi raggiungere gli studi televisivi Rai dove si gira Domenica In in questo 7 giugno non è stato facile.

Anzi, come dimostra lei stessa in un video, tra sedia a rotelle e stampelle grazie all’aiuto dell’amato marito Nicola Carraro non ha mancato all’appuntamento coi telespettatori. (Fonte: Rai)