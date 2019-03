Mara Venier copia Barbara D’Urso? Il marito Nicola Carraro la difende su Twitter

ROMA – Su Twitter durante l’ultima puntata di Domenica In, alcuni utenti hanno notato alcune somiglianze tra il modo di condurre di Mara Venier e quello di Barbara D’Urso. Le due sono ormai rivali della domenica pomeriggio, anche dopo lo slittamento di Domenica Live alle 17. “Ora non solo la Venier copia gli ospiti della d’Urso, ma pure le frasi iconiche come ‘caffeuccio’. Cercasi idee per una Domenica In sull’orlo del baratro”, ha scritto un utente contro la Venier. Venier che, dal canto suo, ha ricevuto subito il sostegno di molti fan e soprattutto quello del marito Nicola Carraro.

Nicola Carraro infatti, marito di Mara Venier, durante la trasmissione è sempre molto attivo su Twitter, commentando e retwittando i momenti più belli del programma. E così, all’utente che ha accusato la conduttrice di Domenica In di copiare le idee della rivale Barbara D’Urso, ha risposto semplicemente con un: “Che ca**o dici?”.

Tanti i fan che hanno sottolineato la bravura e la spontaneità della conduttrice. E tra loro, ecco spuntare anche una grande amica di Mara Venier e Nicola Carraro, Rita Dalla Chiesa, pronta anche lei ad esprimere il proprio sostegno: “Sei un grande Nicola”, ha scritto la giornalista che qualche settimana fa è stata intervistata nello studio di Rai Uno proprio da Mara Venier. (Fonte Twitter).