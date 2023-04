Mara Venier denuncia Mediaset per un insulto partito da un account ufficiale dell’azienda

L'azienda si è scusata pubblicamente. Scuse che evidentemente a Mara Venier non sono bastate. La conduttrice di Domenica In si è infatti rivolta ai Carabinieri per denunciare l'azienda.

di redazione Blitz

Pubblicato il 3 Aprile 2023 - 09:27