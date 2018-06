ROMA – Mara Venier, intervistata a Che tempo che fa, ha lanciato un nuovo spoiler riguardante la sua conduzione di Domenica In. Se ne parla da settimane, ormai, [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] ma le sue parole hanno davvero lasciato poco spazio ai dubbi: “Un mio ritorno in Rai? La gente mormora… Tornare a Domenica In? E dove l’hai letto? Si saprà tutto il 27, giorno della presentazione dei palinsesti Rai”, ha dichiarato rispondendo alla richiesta di Fabio Fazio.

Resosi conto della gaffe ha poi tentato di rimediare all’errore, anche se con scarsi risultati: “Ah, già è vero! Comunque Domenica In è il programma che amo di più in assoluto, mi ha dato l’affetto del pubblico”.

Pare infatti che Cristina Parodi debba dividere lo studio di Domenica In assieme proprio alla Venier. Mara però avrebbe avuto uno spazio maggiore, visto che la sua conduzione si estenderebbe dalle 14 alle 18 e quella della Parodi soltanto dalle 18 alle 19. Alle sette di sera, infatti, la parola passerebbe al programma preserale (solitamente un quiz). Questa notizia non è andata affatto giù a Cristina Parodi che si vedrebbe relegata ad una sola ora e avrebbe chiesto alla Rai di essere spostata dalle 17 alle 19. A sua volta la Venier non avrebbe affatto gradito la richiesta fatta dalla giornalista.

Mara Venier e la battuta sulla maglietta a Fabio Fazio

Mara Venier è entrata in studio a Che tempo che fa sulle note di Viva la Rai. Subito gaffe di Fazio: “Cos’hai sulla maglietta? Un’aragosta? E quelle chele?”. Mara: “Mi stupisce, che tu guardi le chele…”. Comunque: “Per me sei stato il primo”. Il conduttore è interdetto: “Sarò smemorato, ma fino a questo punto…”.