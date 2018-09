ROMA – Mara Venier torna a Domenica In ed è subito polemica. La puntata della trasmissione è nel mirino per alcuni passaggi su Asia Argento e le molestie sessuali. “Come cambiano i tempi, una volta alle due a Domenica In il buon Pippo giocava col pubblico ora si parla di sesso orale…“, cinguetta un utente. “Alle 2.10 mentre mangio la braciola… Posso mai sentire ste cose a Domenica In? Bah! Passera, sesso orale e altre cose belle…”, gli fa eco un altro.

E ancora: “Mara torna in Rai da 6 minuti e già è stato nominato ‘sesso orale’ e la ‘passera’. Arriverà alla seconda puntata”.

In questi ultimi mesi, il caso Jimmy Bennett, che ha visto coinvolta l’attrice italiana Asia Argento, è stato fonte di notizia sia sul web che nei salotti dei talk televisivi italiani e stranieri. Nemmeno Mara Venier poteva restare esente da questo argomento. Ma non finisce qui: Jimmy Bennett infatti domenica sera sarà ospite di Massino Giletti a Non è L’Arena.

Nella gara di ascolti tra le due salottiere della tv è la conduttrice veneta a spuntarla. Dati alla mano: Domenica In ha ottenuto il 16,5% di share rispetto all’11,8% di Domenica Live. Tradotto: dopo 4 anni di militanza in casa Mediaset, la Venier è riuscita a portare in Rai un po’ di fortuna e al primo colpo riconquistare il titolo di Signora della Domenica, strappando lo scettro di mano alla collega di Canale 5.