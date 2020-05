Mara Venier: “Mi fermo, sono stanca”. Domenica In chiude in anticipo? (Foto Ansa)

ROMA – Durante una diretta Instagram la conduttrice di Domenica In Mara Venier ha confessato ai propri follower la sua difficoltà nel portare avanti il programma ancora per un altro mese.

“Mi fermo, non ce la faccio, sono stanca, non ce la faccio. Vorrei finire un po’ prima, penso che finiremo il 5 giugno. Avremmo dovuto finire alla fine di maggio”.

Solo la scorsa settimana Mara Venier aveva annunciato in diretta l’allungamento della trasmissione fino a fine giugno:

“Il direttore di rete e il direttore generale, Salini e Coletta, hanno chiesto di andare avanti fino al 28 giugno.

E allora se tutto va bene noi saremo con voi fino al 28 giugno, con Domenica In ogni domenica”.

Domenica scorsa, per la prima volta da quando è scoppiata l’emergenza coronavirus Mara Venier ha potuto avere un’ospite in studio: Pamela Prati.

Una partecipazione con delle polemiche alle quali la Venier ha risposto così:

“Pamela Prati può piacere, non può piacere, per carità, ma ho trovato un accanimento su questa cosa, veramente esagerato, soprattutto in questo momento.

Hanno attaccato ovviamente anche me, ma ragazzi questa donna ha chiesto scusa, basta”.

L’intervista con Mara Venier ha infatti diviso il pubblico tra coloro che hanno apprezzato il suo ritorno in tv e chi invece si è sentito preso in giro dalla soubrette.

Michele Anzaldi di Italia Viva fa parte della commissione di vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

Il parlamentare che si è scagliato contro la Rai, ricordando quella che ha definito “intervista truffa” della Prati lo scorso anno.

Ad aver fatto indignare Anzaldi e i telespettatori è il fatto di aver dato dei soldi a una persona che ha dichiarato il falso davanti a milioni di telespettatori.

Anzaldi ha attaccato: “Inspiegabile la decisione di Rai1 di richiamare Pamela Prati a Domenica In, dopo l’ospitata dello scorso anno sul finto matrimonio rivelatosi una bufala (e persino pagata 3mila euro), e addirittura la scelta di promuoverle il nuovo libro”.

“Tra tutti gli scrittori italiani, davvero la più meritevole di essere promossa, tanto addirittura da essere la prima ospite che torna in studio dopo le settimane del lockdown, era Pamela Prati? “

Prosegue Anzaldi: “Non c’era nessun altro libro e scrittore degni di essere intervistati e approfonditi su una delle trasmissioni più seguite della prima rete del servizio pubblico?

Davvero il libro di Pamela Prati rappresenta un appuntamento culturale così imperdibile da vederle riservato uno spazio così importante? Per la Rai il caso Prati, è bene ricordarlo, fu un danno d’immagine e di credibilità incalcolabile”. (Fonte Instagram).