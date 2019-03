ROMA – Oggi è una delle regine della televisione italiana ma per Mara Venier non sono mancati momenti difficili. E’ stata proprio lei a raccontarlo ospite nel salotto di Maurizio Costanzo. La conduttrice di Domenica In ha rivelato di aver molto sofferto, oltre che per vicende personali, per quello che considera uno dei periodi più bui della sua carriera.

Prima di tornare al timone di Domenica In “zia Mara“ si è vista mandata a casa per via dell’età: “Mi avevano allontanata perché ero ormai troppo anziana”. Ma ringrazia Maria De Filippi e suo marito per averle dato l’occasione di continuare a lavorare: è stata al fianco di Maria con Italia’s Got Talent e opinionista all’Isola dei Famosi. “Grazie a te e Maria – ha detto a Costanzo – ho avuto una carriera qui a Mediaset e non finirò mai di ringraziarvi”.

Oggi si dice felicissima di essere ritornata in Rai, nonostante le reticenze del marito Nicola Carraro. Quest’ultimo infatti dopo la chiamata di RaiUno l’ha invitata a riflettere attentamente sulla sua decisione. “Quando mi hanno richiamata a Domenica In – ha confessato la Venier – ho detto no non ascolto mio marito. Mi sono buttata in questa nuova avventura”.

E ha fatto bene, in pochi mesi la signora della domenica ha saputo prendersi la sua rivincita. Sempre sorridente e piena di vita si è guadagnata l’affetto del pubblico. Lei però precisa: “Sembro una sempre allegra, invece c’è stato un momento molto buio nella mia vita”. Per fortuna a ridarle la gioia di vivere ci hanno pensato i suoi nipoti. “Ne ho due: Giulio, il figlio di mia figlia Elisabetta, che ha 16 anni, e poi Claudietto che ha un anno e mezzo e lui mi ha fatto perdere completamente la testa, è arrivato in un momento particolare della mia vita”. (Fonte: Maurizio Costanzo Show)