ROMA – La Rai pensa a Mara Venier per risollevare Domenica In. E’ questa l’indiscrezione che circola in viale Mazzini. Domenica In, programma storico, quest’anno sta infatti registrando una preoccupante perdita di ascolti (è condotto da Cristina Parodi e sua sorella Benedetta, dopo vari esperimenti in studio, ha uno spazio dietro ai fornelli a casa dei vip).

