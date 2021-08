Mara Venier tornerà in tv il prossimo 19 settembre con la nuova edizione di Domenica In che si preannuncia ricco di novità. La conduttrice, al settimanale Gente (qui la copertina) racconta che sta ancora facendo i conti con gli strascichi dell’intervento dentistico andato male che le ha provocato una lesione al nervo facciale ed una conseguente paresi al volto e da cui ancora non si è completamente ristabilita.

La conduttrice di Domenica In ha spiegato che ci vorrà ancora del tempo. Lei continua a prendere farmaci e spera di poter recuperare la totale sensibilità: “Ancora non sono messa benissimo”.

Mara Venier: “La lesione al nervo purtroppo c’è”

Queste le parole di Mara Venier: “La lesione del nervo, in seguito a un intervento per un impianto dentale, purtroppo c’è. Sto prendendo medicine e mi auguro di recuperare presto la sensibilità, anche se nessuno ti assicura la completa guarigione. Comunque sono in buone mani e sto cercando di reagire”.

La conduttrice ha vissuto momenti brutti: “Ho anche pensato di fermarmi”

La Venier ha spiegato: “Ho preso una bella botta, ho vissuto momenti brutti, di fragilità e profondo sconforto. All’inizio non riuscivo a mangiare, ho avuto un piccolo impedimento nel parlare e, talvolta, faccio ancora un po’ fatica. Ero talmente smarrita che sulle prime volevo fermarmi per pensare solo a curarmi. Per un attimo ho anche ipotizzato che forse non avrei fatto Domenica In”.