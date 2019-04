ROMA – Mara Venier, mentre riprendeva il marito intento a guardare la partita della Roma contro il Cagliari, non si è accorta che lui era intento a toccarsi le parti basse. Una strizzatina “naturale” quella di Nicola Carraro che è finita su una storia di Instagram della conduttrice.

Non è la prima volta che Mara Venier è protagonista di queste piccole gaffe. Tutti ricorderanno, per esempio, lo scivolone a L’Isola dei Famosi: Mara rivelò, senza volere, a tutti i naufraghi l’esistenza dell’Isola Che Non C’è, ovvero un’altra isola in cui i naufraghi eliminati avevano una seconda chance.

La conduttrice di Domenica In questa volta però ha commesso una piccola disattenzione che è ricaduta sul suo privato. Solo un po’ di imbarazzo per suo marito che ovviamente non si aspettava di essere ripreso mentre guardava rilassato la partita sul divano di casa sua. (fonte INSTAGRAM)