ROMA – Mara Venier fa una gaffe durante il collegamento con il Tg1 delle 13 e confonde la domenica delle Palme con la domenica di Pasqua. La conduttrice era in collegamento per lanciare la puntata di Domenica In del 14 aprile…che è appunto la domenica delle Palme (quella prima di Pasqua).

Su Twitter (l’unico social “mainstream” accessibile in quel momento, visto che Facebook, Instagram e Whatsapp erano down) si è scatenata l’ironia degli utenti: in molti hanno ipotizzato che la Venier avesse fatto le ore piccole visto che aveva partecipato a Ballando con le Stelle nelle vesti di “ballerina per una notte”.

Mara Venier, che sul palco di Ballando con le Stelle si era esibita in un balleto stile Bollywood, era rimasta affascinata dall’ex calciatore di Juventus e Roma, Pablo Daniel Osvaldo: “Cosa ne penso di lui? All’inizio pensavo fosse il marito di Orietta Berti. Poi l’ho visto… È una botta di vita. Ma non può venire a fare un balletto con me?”.

Il regolamento però remava contro di lei perché non permette alla Mara nazionale di poter ballare con un concorrente. Maledetta burocrazia. La Venier comunque, nel dubbio, decide di invitare Osvaldo a Domenica In. Chissà se l’attaccante, anzi ex attaccante, accetterà l’invito. (Fonte: Rai).