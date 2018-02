ROMA – Gaffe di Mara Venier all‘Isola dei Famosi. L’opinionista si è lasciata ingannare dalle telecamere ed è stata ripresa senza saperlo mentre si sistemava il vestito.

Il curioso siparietto è andato in onda al ritorno in studio dopo la pubblicità durante la puntata del reality di lunedì 5 febbraio.

“Mara… Mara che fai? Siamo in onda”, ha detto un’imbarazzata Alessia Marcuzzi, mentre la storica conduttrice veniva inquadrata alle prese con una gonna paillettata che, evidentemente, le stava causando qualche fastidio impedendole di sedersi.

Ma Mara Venier ha continuato come se nulla fosse a sistemarsi il fastidioso abito davanti alle telecamere, ignara che la stessero riprendendo, convinta di essere ancora in pubblicità: “No… Non siamo in onda… O sì? Daniele, siamo in onda? Mi fido solo di te”, ha chiesto a Bossari, il vincitore del Grande Fratello Vip oggi opinionista dell’Isola, per poi capire che aveva ragione Alessia Marcuzzi.