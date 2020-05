Mara Venier, incidente prima di ‘Domenica In’: va comunque in onda con il piede fratturato (foto Ansa)

ROMA – Brutta disavventura per Mara Vernier.

La conduttrice televisiva è stata vittima di un incidente prima della puntata odierna di “Domenica In”.

Mentre stava uscendo di casa, per dirigersi negli studi televisivi della Rai, è caduta rovinosamente dalla scale.

La Vernier ha sbattuto la testa e ha rimediato una brutta botta al piede sinistro.

Nonostante questo brutto infortunio, la Vernier ha deciso comunque di andare in diretta per non deludere i milioni di telespettatori che la seguono ogni domenica.

A raccontare l’accaduto è stata proprio la conduttrice televisiva con un post pubblicato su Instagram.

“Ci provo andare in onda …. sono caduta dalle scale alle stamattina per venire qua …. penso frattura al piede .. una botta in testa!!! Subito dopo domenica in radiografia!❤️”.

A questo post Instagram, la Vernier ha anche allegato una foto dove mostra il piede sinistro fasciato sotto la sua scrivania.

Anche oggi, Domenica In andrà in onda senza pubblico e senza ospiti in studio.

Questo divieto è stato protratto fino al 28 giugno.

Nella puntata odierna, Mara Vernier parlerà, tramite collegamento, con i seguenti ospiti:

Massimo Ranieri, Enrico Brignano, Morgan, Giovanna Botteri, Pierluigi Diaco, il Prof. Massimo Galli dell’Ospedale Sacco per fare il punto della situazione sul coronavirus, il governatore della Liguria Giovanni Toti e il sindaco di Bari Antonio Decaro.